楊茜堯谷羅子溢做視帝　月租6萬搬西貢帝王風水屋

楊茜堯重返娘家主演的台慶劇《黑色月光》，演技被激節讚賞，有望繼2012年後再度問鼎視后。自己成為中熱，她都望老公羅子溢升呢成為視帝，早已出口術力撐老公可憑《婚後事》登頂：「佢獲獎我仲開心，佢做得好好，劇集又有好收視，我𠵱家要幫佢拉票，老公加油！」望破天荒成為首對視帝后夫婦。

有指楊茜堯和羅子溢向來篤信風水命理，傳豪花40萬元找名師一起改名之外，楊茜堯重返TVB拍劇前，有指傾條件時都不忘為老公謀福利，亦找高人指點迷津，一家由大埔搬到西貢的獨立屋，有指其新居坐擁「奪視帝風水局」。

楊茜堯積極為羅子溢鋪路做視帝出動風水屋，在2020年誕下大女時，她就不惜花40萬元找堪輿學家幫一家三口改名。上月，她在社交平台，就改名一事解釋：「其實改名字是一種緣分，寶寶出生以後，希望我們寶寶的未來會更好，身體也更健康，所以我們就有這個決定，但不是迷信。」據知改名不止對女兒好，同時也可催旺夫妻的名利和事業。

有指九運到來，加上大女要返學，原本住在大埔比華利山別墅的羅氏一家，在高人指點下，已靜悄悄地搬到月租約6萬元的西貢清水灣道獨立屋。雖然新居的樓齡已達43年，但貪這處風水極佳，加上羅子溢返電視城開工，也非常方便，所以夫妻快速拍板進駐。搬入新居後，兩人喜事重重，不單止開心度過了結婚8周年紀念，羅子溢在社交網發表愛的宣言：「多謝你！為我、為小朋友、為呢個家庭嘅付出，我們還有很多個8年，一家人齊齊整整，相親相愛！」