莫鎮賢相隔3年再開騷　何婉盈激罕跳舞助興

實力派歌手莫鎮賢相隔3年再度登場舉行演唱會，邀得何婉盈、文佩玲、李樂詩及「中一生」李泇霖獻唱。莫鎮賢與4位女神落力綵排，早前未有出席記者招待會的文佩玲亦已歸隊排練，五位實力唱將齊齊為演唱會宣傳。

莫鎮賢分別與何婉盈合唱《再見亦是朋友》、文佩玲合唱《愛全為你》、李樂詩合唱《In love with you》及李泇霖合唱《一人有一個夢想》。莫鎮賢透露心情既興奮又緊張：「3年冇開騷點都有啲緊張，台燈聲、服裝、歌單，每樣嘢我都親力親為，除咗演唱會仲要兼顧其他工作，呢排都好繁忙。不過忙得嚟又好興奮，今次可以同4位女神一齊唱，我哋梗係要揀番啲經典歌唱，真係唔易揀，首首都咁好聽。我哋仲特登安排咗跳舞部份，早兩日先練完舞，個個都跳得好好。」

早前因不在香港未有現身記者招待會的文佩玲，笑言錯過了大日子：「上次有事在身，趕唔切返嚟，我事後睇返啲相，好開心呀。我同莫鎮賢識咗好耐，今次佢搵埋我唱，玩得好開心，有咩事大家都有商有量，合作得好舒服。」

何婉盈最期待跳舞部分，笑言是次是她們激罕舞蹈演出，她更負責安排女神裝：「我哋今次要跳老舞，哈哈，所以特登夾晒相同顏色嘅歌衫，到時要做女團跳唱畀大家睇！」問到4位女神當中誰最跳得，莫鎮賢即封李樂詩做舞后：「佢平時都好鍾意跳舞㗎，又跳得好睇，到時大家要留意。」李樂詩聞言，謙稱大家都跳得很好，她說：「我鍾意跳舞，同埋有學跳拉丁舞，所以歌嗰個部份都有啲拉丁味道，排舞師都好照顧我哋，啲舞步唔難又好有活力。」

身為後輩的李泇霖表示：「莫老師教咗我好多唱歌技巧，位位女神都咁有氣質，雖然佢哋都係前輩，但真係好nice，喺佢哋身上學到好多嘢，大家好似一個團隊咁。」她又感激莫鎮賢提攜自己，讓她有機會參與演唱會。