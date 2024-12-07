共度佳節食餐好　性價比高夠親民

聖誕佳節，除了是一眾友開派對，也是情侶們必慶祝的節日，預算有限但又想度過浪漫又熱鬧的晚上，坊間其實有一些親民之選，價錢合理又美味，環境亦富有氣氛，讓大家歡欣過節。

歐陸大餐

集大成的歐陸菜式，花款多多，中環歐陸餐廳於12月24日推出聖誕晚餐、12月25日有聖誕午餐和晚餐，12月26日則有節禮日午餐，客人可選3道或4道菜套餐，前菜有抱子甘藍沙律配帕爾馬芝士和鯷魚醬或鵝肝凍，湯品可選椰菜花栗子湯或法式洋葱湯，主菜有傳統的威靈頓牛柳或香烤火雞胸肉，最後以焦糖無花果布丁或百果餡餅配英式蛋奶凍作結。除夕則有A Culinary Countdown To Celebrate菜單，大家可享用生蠔、豬肉鵝肝醬和煙熏牛肉薄片等菜式。

多元化選擇

香港人最愛有得揀，本地飲食集團旗下多間餐廳有不同風味的套餐選擇。啟德的新派Cafe於12月24日至31日推出節慶嘗味套餐，菜式有鵝肝醬魚子醬配車厘子果凍、帶子粉卷及和牛他他等，主菜有黑鱈魚、和牛後腰肉或烤龍蝦。尖沙咀及大圍的薄餅店則有火雞子腸薄餅和火雞卷等。日本餐廳會有串揚三重芝士鍋御膳，韓式餐廳有各式各樣的主題雞尾酒等，任君選擇。

小店打卡

近年香港開設很多特色主題Cafe，上環昭和風Cafe推出聖誕套餐，前菜有椒麻生牛肉他他配炸蓮藕或海膽醬刺身魷魚，小食三點有蘆筍芝士海苔卷、紫蘇葉蟹肉天婦羅和芝士年糕，主菜可選松葉蟹膏甲羅燒飯、壽喜燒牛肉京葱忌廉蓋飯、串燒羊肉和風炸脆飯或日本帶子蝦味噌燴飯等，大家也可升級選鐵板燒三重芝士和牛漢堡飯或北海道A5和牛肉眼扒，最後以雪糕心太軟或稍息布丁作結，客人可加配特別設計的3D貓貓聖誕特飲或3D聖誕老人特飲，造型可愛，最適合打卡。

異國風情

除了西餐，其他國家的菜餚也有個人風格。餐飲集團旗的中環日系巴西餐廳於12月24日及25日推出聖誕節5道菜晚市套餐，迎賓小食有吞拿魚西瓜他他配薑汁蛋黃醬及日本飛魚籽、日本青椒及法邊豆配鰹魚忌廉、巴西風雞肉和秋葵炸丸子，前菜有新鮮三文魚杧果莎莎和蝦肉餃子配巴西醬汁，主菜有香煎澳洲盲鰽、香烤日本黑豬柳或炭燒草飼牛側腹肉，最後以松露法式多士作結。另一間中東風餐廳於同日子推出聖誕節5道菜晚市套餐，客人品嘗過凍開胃前菜拼盤後，就有香烤粟米肋條和黃金葫蘆南瓜，以及七香煙熏阿拉斯加三文魚。主菜可選開心果醬烤羊架、香烤八爪魚和慢烤牛柳等，最後以朱古力樹作結。另外，兩間餐廳於12月31日都有除夕晚餐，讓客人感受異國風情。

豐盛派對

如果與親友在家開派對，又怎少得一隻香噴噴的火雞呢？主打西餐及亞洲風味Fusion菜的餐廳就推出節日到會套餐，分別有香草烤火雞套餐及香烤牛肋排套餐（8人分量），讓大家可以品嘗到原隻烤火雞、烤牛肋排，以及多款應節佳餚。當中的香草烤火雞派對套餐就用上每隻重約 5.5公斤的美國火雞，以檸檬、百里香和鼠尾草等香草醃過夜至入味，釀入煙肉、大葱、意大利肉腸等餡料，再烤至外皮香脆呈金黃色澤，而肉質依然鮮嫩。至於香烤牛肋排派對套餐則用上重3公斤的120天穀飼牛肋排，面層塗滿香草及芥末混合的醬料後以鐵板煎香，取出加入迷送香和大蒜烤焗至半熟，令面層焦香而肉質軟嫩。套餐還包括4款經典配菜，包括脆芝士粟米片焗薯餅、香煎意大利煙肉小椰菜配楓蜜黑醋汁、三式芝士黑松露通粉和朱古力布朗尼蛋糕伴馬達加斯加雲呢拿忌廉，豐盛得叫一家大小都滿足！