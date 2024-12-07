黎芷珊首談《戰場上》被腰斬：始終我唔係新聞部冇咁敏感

黎芷珊主持的無綫綜藝節目《戰場上》播出後，被質疑政治立場引來多位網民投訴，令節目播出兩集便要停播。今晚（7日）芷珊擔任籌款節目《歡樂滿東華》的司儀，對於《戰場上》被腰斬，她表示很用心去拍攝，希望觀眾鍾意，但想不到跟觀眾有如此大的落差：「我會尊重公司，當時係台慶期間，如果話題再發酵唔係咁好，呢個唔係我嘅預期。（有冇諗過事件發酵咁耐？）算唔算耐呢？無綫都冇乜幾何發生。」她稱無綫總經理曾志偉有跟她傾過，問到節目會否有機會重見天日？她稱要等公司安排：「始於製作係公司。（你會建議點做令節目重新播出？）當然想重見天日，但我一己之力冇用，其實大家未睇完個節目，你睇晒就會知道個節目係好平衡。」

講到落力拍攝，但節目卻遭腰斬，芷珊直言大感失落及可惜，她自言：「可能我唔係呢個範疇，我係做開娛樂，希望下次再做好啲、敏感啲。（會唔會驚咗呢類節目唔再拍？）唔會，不過始終我唔係新聞部，冇咁敏感，新聞部製作嘅話會好啲。（曾志偉有冇話點補償你？）冇，冇補償，我之後會開拍《芷珊約你》第二輯，幾時拍就要睇我幾時約到嘉賓喇！」此外，談到她缺席台慶，她解釋自己當日要代表公司到印尼參加頒獎禮：「《芷珊約你》喺當地有提名，雖然攞唔到獎，但冇失望，志在參與。」

汪明荃今晚（7日）亦有現身，每年其粉絲會都會摺銀紙花籌款，今年亦不例外，汪明荃透露今年的銀紙花名為《紅花綻放荃如意》，喻意幸福，以100及50元紙幣摺成，價值12800元，底價68000，她說：「希望賣到好成績，過往都有20萬元，唔知今年有冇。」而她今晚會獻唱新歌《Make My Day》。