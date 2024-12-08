【是日通勝】

農曆十一月初八

甲辰年 丙子月 丙午日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：修廚、作竈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：40、09、47

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：工作虛耗了不少能量，卻遲遲見不到成效。

金牛座：愛情運急跌，處理男女關係切忌拖泥帶水。

雙子座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

巨蟹座：運勢普通也不用抱怨，凡事向好的方面想！

獅子座：頭腦精明，把精力放在學習上，易獲佳績。

處女座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

天秤座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

天蠍座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

人馬座：自律言行態度與脾氣，小心處理家庭問題。

山羊座：三心兩意，處事拖泥帶水，不易取得佳績。

水瓶座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

雙魚座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 精神好

（跌）鼠 健康差

鼠：是日沖煞，運勢不佳，需要保重身體。

牛：獨個兒靜一靜，有助清空內心的疑惑。

虎：多關心另一半的感受，提防感情生變。

兔：人際交往不太順利，令心情忽好忽壞。

龍：留意身體發出的警號，防小病變大病。

蛇：令你憂心的事得到解決，可鬆一口氣。

馬：不敢向意中人表達想法，脫單難如願。

羊：言者無心，聽者有意，說話要經大腦。

猴：身心狀態不錯，晚飯後不妨出外散步。

雞：買東西前要先格價，以免當了冤大頭。

狗：早睡早起身體好，宜趁周日養精蓄銳。

豬：與人溝通要留意語氣，激動沒有好處。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如何運用風水布置令子女更乖巧？

望子成龍、望女成鳳都是每個父母親所希望的，在生活中付出那麼多，就是想孩子更有出息，能夠過上更好的生活，究竟有哪些風水布置能讓孩子變得聰明乖巧？

1.男孩子房間宜設於房屋的東面、東北與北面；女孩子房間則宜設於東南、南面與西面。在易經八卦宮位分布中，東、東北、北分別是家中男性晚輩的宮位，東南、南與西則分別是家中女性晚輩的宮位。中國傳統文化提倡尊敬長輩，孝順父母，所以按易經八卦宮位設置兒女的房間，風水學上稱為對宮入座，做晚輩的，自然要站於晚輩位置，尊敬長輩。

2.男孩子房間窗戶宜開於東南及南面；女孩子房間窗戶宜開於東面及東北，這樣有利於子女思維，思維清晰了，分辨是非的能力亦有所增強。

3.子女房間盡量避免大於父母房間，如父母的睡房不如子女睡房大的話，在風水學上，就成為「喧賓奪主」之局。子女較難教育，孩子以為自己已經長大，自以為才是一家之主而不聽父母規勸，喜歡自把自為。所以儘管父母疼愛兒女，也最好讓其主次分序，避免出現「喧賓奪主」的局面。

4.孩子房門忌與父母房間相對，在風水學上門對門是一種沖煞，叫「門沖煞」，容易有分歧、口角與爭執。如果碰巧你的睡房剛好與孩子睡房門相對的話，可以在兩門上分別掛上布簾或珠簾遮擋來化解。