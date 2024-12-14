ERROR圓夢東京巨蛋夾Band　玩全壘打兼拜神

ERROR 4子包括梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（Poki）主持的《 ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》以「死腳膠」金屬樂隊的身份勇闖日本，昨日播出一集《死腳膠》終於成功去到東京巨蛋，成為有史以來第一個香港藝人，踏足東京巨蛋舉辦演藝活動的創舉。東京巨蛋本身亦是一個棒球場，所以在《死腳膠JUST DOME DO IT演唱會》未開始前，Poki決定要成為第一個香港人在東京巨蛋打出第一個全壘打，Poki心目中的全壘打，只要自己打中193投出的棒球而沒有出界，再繞場跑一圈便當作成功。不過193和Poki對棒球零經驗，經過無數次嘗試後，Poki最終勉強擊中，但跑壘時Poki卻愈跑愈遠，跑壘時又沒有踩壘包，要肥仔不斷提醒，而且為了效果還不停補拍鏡頭，熱血得來又攪笑。而193為了演唱會能順利演出，提議在巨蛋內進行拜神儀式。

ERROR的演唱會無現場觀眾，但他們表演時依然很熱血，希望以最佳的狀態演出，誰知演唱期間，耳機出現問題，聽不到人聲之餘，樂器聲亦斷斷續續。製作組和日本的音響組同事經過多番嘗試也未能解決，《死腳膠》最後放棄耳機，只憑感覺演唱。但之後又出現另一更大問題，原來日本一方的同事竟然忘記帶錄音儀器，先前的演唱完全沒有錄低，最後只能由製作組的收音師拿著自己帶來的簡單儀器到控制室，以最簡單的方法錄製。面對連番出現的問題，《死腳膠》坦言感到可惜和遺憾，Dee自言會化憤怒為力量，無論如何，只要身處東京巨蛋，依然可以發力。Poki就以跑步來比喻，聲言只要隻腳一日仲行到，都要堅持走埋落去。193揚言就算逆境也要做，這就是香港精神。肥仔則覺得《死腳膠》有種「鳳凰不死鳥」的精神，「就算要死，跌入坑中也要繼續飛埋去、衝埋去。」