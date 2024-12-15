衛詩雅練成飛機化妝大法　許冠文讚《破·地獄》係代表作

藝人許冠文、衛詩雅、周家怡和導演陳茂賢今日（15日）齊齊出席電影《破·地獄》謝票活動，宣布電影票房超越1億3,500萬。

對於票房，許冠文表示開心到講不出說話，稱自己當初猜測票房會接近1億2,000萬，現在打破了這個紀錄，清楚了解到觀眾的喜好，認為破紀錄是一種成功，又同意這部電影算是自己的代表作：「我以前成日都追求笑片，但原來喊都得。」又指許冠傑都有看這電影，並稱他特別喜歡主題曲，大讚填詞部分好勁，甚至比自己更加優秀，好高興可以見到新一代的質素這麼高。

而剛落機的衛詩雅表示剛剛從上海完成謝票回來，笑言：「我一落機就即刻過嚟謝票，我依家已經練到可以喺飛機上化妝。」她又指知道有好多觀眾看了不止一次，所以才會令到票房這麼好，非常感恩，又言想電影出加長版，如果票房能夠衝破2億就更加好。提到她勇奪《第五屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典》「最佳女主角」獎，她表示獲獎是一種認同，好感恩，又透露會開千人宴慶功，筵開80圍，問到是不是由她埋單？她稱劇組每位演員都會輪流請食飯。

至於周家怡亦同樣表示好感恩有這麼好的票房，又指在網上會經常見到好多觀眾留言，分享自己的真實經歷，告訴別人自己如何釋懷。同時，她亦表示好期待有加長版出現，希望加長版中自己的角色可以保留胎兒，令人有希望。另外，導演陳茂賢表示正在籌備加長版，預計會在20分鐘之內。