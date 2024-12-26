深圳玩通宵　煙火跨年騷

距離2025年仲有幾天，各處已密鑼緊鼓籌備除夕倒數活動，連深圳各口岸亦於除夕當天延長開放，當中羅湖口岸延至元旦凌晨2時，深圳灣口岸跟落馬洲及皇崗口岸更會24小時服務。今次精選深圳多個跨年好去處，睇完煙火表演再食埋消夜，一起開心迎接2025年！

南山區：人工飄雪 大型匯演

港人熟悉的世界之窗，每年都會舉辦大型倒數活動，今年由即日起至2025年2月28日便舉辦「閃光迎新季」的特別活動，小王子將現身於園區各處，使佔地近48萬平方米的樂園變成童話世界。除夕及元旦期間在艾菲爾鐵塔、斯特拉斯堡、木馬廣場及梅拉尼亞小鎮更有浪漫人工降雪，讓遊客沉浸在冬日氣氛。最重要是交通方便，乘深圳地鐵1號綫至世界之窗站J出口落車，再步行數分鐘就到。

踏入12月31日跨年夜更有連串表演，例如晚上7時是WoW迎新音樂會，由駐場樂隊舉行電音派對炒熱氣氛；人氣Coser黃靖翔參演二次元趣閃星派對；另有無人機匯演及氣球雨倒數等。當然不少得絕美的煙火匯演，歷時10分鐘逾萬發煙火將於凱旋門發放，覆蓋高、中、低類型，最高可衝上過百米，屆時火樹銀花漫天璀璨，構成絢爛的除夕夜。值得一提是當天多個設施將會延長服務，大可購買全日票玩盡「馬丘比丘家庭礦山車」及「激流大峽谷」等，也可乘坐空中花園遊覽車，360度俯瞰園區景色。若只參加晚上煙火匯演則可購買夜票，相當富彈性。

龍崗區：露營晚會 齊齊Jam歌

甘坑悅野露營地位於龍崗區甘坑小鎮北門濕地公園旁，距離市區僅35分鐘車程，也可乘地鐵到甘坑站，再步行10分鐘到達營地。其總面積約5,000平方米，綠樹成蔭空氣清新，可同時容納200人在草坪活動。今年除夕將舉行跨年露營音樂節，入場可先領取祈福牌，寫下新一年願望，之後便可享用下午茶及烤肉晚餐。入夜後草坪將變身大型露天舞台，由專業DJ、民謠及搖滾樂隊齊齊Jam歌，大家更有機會上台一同表演。演奏過後還有戶外電影時間，也可參與狼人殺等遊戲。臨近零時，每人會獲派發一包仙女棒，齊齊在煙火下倒數跨年。留意5人以上組團還可享有優惠價，並可提前預訂圍爐煮茶輕鬆一下。

大鵬新區：沙灘民宿 觀賞晨光

位於大鵬新區的較場尾沙灘是深圳跨年的熱門地點，皆因每年都會舉行慶祝活動，今年於除夕夜9時30時開始，將設有百人餐桌提供燒烤及涼菜等，並有樂隊駐唱、傳酒令、情歌對唱等節目。當晚仲有三輪大抽獎，將送上紅包及神秘禮品，讓大家發個新年財。另一特色是沙灘可以玩煙花，仲可現場購買不同款式仙女棒。附近則有多間民宿，過夜的話不妨入住「慢可可‧在海邊度假美宿」，提供私湯、健身室、海鮮BBQ、麻雀桌遊及KTV，每個房間都有大片落地玻璃窗，躺在床上都可迎接2025年第一縷晨光。

羅湖區：粥底火鍋 特色燒烤

倒數前後想醫肚的話，一於到羅湖區食消夜啦！賀鐵頭粥底火鍋營業至凌晨2時，主打健康少油、清淡養生的潮汕粥底火鍋，必食嫩滑牛肉、鮮甜白貝、海螺片及台山生蠔，配上粥底一齊吃鮮味無比。此外，鐵頭油炸鬼香口十足，烤鮮鰻魚肉質軟綿，俱是伴酒良物。

二把手燒烤是深圳連鎖串燒店，當中國貿店營業至凌晨3時，招牌菜黑椒肥牛選用精選谷飼200天安格斯牛，肉質豐厚結實且油花甚多；包漿豆腐由雲南空運而來，既辛辣又香滑，叫人欲罷不能。另推介這裏的桂花小麥啤酒，自家精釀帶有淡淡桂花香，入口冰爽順滑。