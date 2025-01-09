《全美電影評論學會頒獎禮》妮歌潔曼封后搞咩上台飲奶？！

《金球獎》舉行完畢後接住《全美電影評論學會》（NBR）於前日（7日）在紐約亦舉行年度電影頒獎禮，失落金球影后的妮歌潔曼（Nicole Kidman）憑新作《Babygirl》勇奪影后，總算威番次！

妮歌上台致詞後即拎住一杯鮮奶一喝而盡並向場內所有「寶貝女孩」（Babygirl）致敬，實行以奶代酒！妮歌飲奶原因是模仿片中她的「好色女波士」角色飲奶的場面。除了妮歌之外，同樣在《金球獎》失獎的前占士邦英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）亦憑新作《Queer》獲NBR選為影帝。其他獎項方面，美國男星Kieran Culkin憑新作《A Real Pain》繼《金球獎》後再下一城奪最佳男配角。而美國女星艾莉芬寧（Elle Fanning）就憑《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）奪最佳女配角。此外，《阿諾拉》（Anora）新星Mikey Madison就獲頒最突出演出獎。而全晚大贏家就是賣座片《魔法壞女巫》（Wicked），除了獲最佳電影之外，導演朱浩偉亦獲最佳導演，片中兩位女星Ariana Grande與Cynthia Erivo就同獲NBR探射燈獎。

另方面，美國女星Blake Lively入紙控告近作《痛愛完成式》（It Ends With Us ）導演兼男主角Justin Baldoni性騷擾，身為Blake老公的美國男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）日前亦缺席《金球獎》避席，不過，前日他有出席《NBR》頒獎禮並有上台發言，他主演的漫威超級英雄賣座片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）獲《NBR》選為年度10優電影之一。