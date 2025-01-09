亞姐林穎彤太高質獲簽約　賽後攬住經理人狂喊

2024年亞姐競選經已圓滿結束，連續參加3次亞姐的陳美濤終奪冠，得償心願！據了解作為是次比賽的藝人總監小婷（Tiffany）原本去年已決意不再做經理人，但看到今屆16位佳麗的高學歷、高質素所以才應邀出任總監一職，而她對於與藝人林穎彤撞中文名的Winnie，亦情有獨，決定簽為旗下！

上月28日正是穎彤的生日，當天大家在忙綵排，沒時間和她慶祝……到完成比賽後她很感觸，即攬住經理人狂喊，場面感人，而日前她受訪談到簽經理人的感受：「首先感謝亞視，令我有機會站上舞台，比賽中最感恩遇上藝人總監小婷媽，她對每一個佳麗都很上心，令大家都能很安心地比賽。我小時候做過童星，一路都很想再有機會演出，不過後來沒有人帶，惟有隨緣吧！估不到就在2025年可以有經理人並一齊加油，希望得到大家的支持。」

林穎彤除了喜歡演戲外，亦擁有高學歷，是香港大學應用語言學文學碩士、香港樹仁大學中國語言文學（榮譽）文學士，更考獲英國皇家音樂學院8級鋼琴試，在語言方面，亦考取了國家語言文字工作委員會主辦之普通話水平測試二級甲等的資歷，並有教授鋼琴以及K-pop dance。