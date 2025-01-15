【我談的那場戀愛】一名女子被男友「畢彼特」騙走六百萬港元

騙徒手法層出不窮！近日就有一名53歲法國失婚女子被冒認是荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）的騙徒騙走共83萬歐元（約665萬港元）！

據知騙徒是用AI（人工智能）技術製作「假圖」和視頻來讓失婚婦人相信自己與畢彼特談戀愛。上周日，這名叫 Anne的女子亮相新聞節目《Sept à huit》訴說自己被「畢彼特」騙的經過。2023年2月，她去法國一度假勝地滑雪，並在社交網上載自己「打卡」的照片，馬上有一個自稱是畢彼特母親的社交網帳號找上她，隨後另一個帳號亦找來，表示畢佬的母親向兒子介紹了她。雙方開始聯絡，每日都於網上交談，一開始Anne都不相信對方真的是畢佬，但後來她信了，並被對方的甜言蜜語打動。

Anne當時已婚，與一名比她大19歲的富豪結了婚，但兩人婚姻不順。此時，「畢彼特」乘虛而入向她表白之餘亦拋好多詩句來冧她，Anne於節目中表示「畢彼特」好浪漫很懂如何與女性交談。但他一直不願意傾電話只發短訊並傳來一些視頻給她，此時「畢彼特」開始行動，表示買了很多名牌物品想寄給她，但就要她交9,000歐元（約7.2萬港元）「報關費」，但結果全部都沒有收到。

不久，「畢彼特」還向她求婚。Anne決定與老公離婚，並取得77.5萬歐元（約621萬港元）「贍養費」。「畢彼特」得悉後主動向她要求錢，表示自己患上腎癌急需治療費用，並以銀行戶口因為與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚而被凍結為藉口，更傳來多張臥病床照給她，雖然照片「假到唔恨」，但Anne為救人一命照寄錢給他。後來，Anne看到畢彼特有新女友的新聞，此時才意識到自己被騙。去年夏天她報警，如今正接受抑鬱症治療。