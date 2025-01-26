XiX品味一致戀上同一個男人　自爆少咗成員更親密

由音樂人Eric Kowk主理的女團XiX最近推出新歌《A0.5》，透過歌曲剖白少女心事，唱出暗戀及情竇初開的狀態。日前4位美少女，包括同是17歲的良玳瑩（Crystal）及楊秉頤（Caitlin），還有年紀最少的15歲繆昀希（Charlotte）及18歲鄧曉殷（Kiele）齊接受專訪，Charlotte和Kiele雖然年紀相差3歲，但品味一致同喜歡韓國人氣男團Seventeen成員金珉奎，她們表示：「唱呢首歌嘅時間會諗起佢。」Caitlin就會諗住暗戀對象：「會諗起以前喺學校鍾意一個男仔嘅感覺。」而Crystal就自爆她的至愛是食物而非人物，所以唱歌時會諗起美食，她說：「Eric Sir話唔一定要諗起男仔，可以諗啲自己鍾意嘅嘢，只要唱到嗰種甜蜜感覺就得，我冇男仔可以諗，所以就諗起好鍾意食嘅甜品，唱呢首歌時有好多甜嘅嘢食喺腦海出現。」

新歌對XiX來說也算是一種挑戰，皆因唱開快歌的4女，今次首次唱慢歌，而Caitlin亦參與了填詞部分，她說：「Eric Sir話我哋4個可以用呢次機會去試吓寫rap或寫歌，我第一次寫咗一段英文（Rap），都好唔容易，Eric Sir有指導我，同埋3位成員都支持我，我覺得係次好好嘅經驗。」

XiX於兩年前，成員有5位，但去年再有Vici（莊殷玥）退團，現只有4位成員，事隔半年，Charlotte覺得各成員在女圑中沒有隊長，反而令她們相處更見融洽：「依家我哋仲親密咗。（之前嗰個成員好難很難相處？）唔係，但唔知點解，我哋想更深入了解對方，所以變得更親密咗。」