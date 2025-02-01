劉穎鏇高衩裙晒長腿　七仙羽踢爆多人追隨時脫單

藝人劉穎鏇和玄學家七仙羽今日（1日）現身旺角出席新年活動，劉穎鏇身穿一字肩紅色高開衩禮服性感上陣，騷出無敵大長腿及白滑美肩。活動上，二人與觀眾互動大玩遊戲，劉穎鏇更大展歌喉即場獻唱《財神到》，並到台下與觀眾握手。受訪時，劉穎鏇表示沒有戴耳機，聽不清自己唱歌，但認為只要現場氣氛好，就算走音都冇所謂。

七仙羽笑言自己今年已派出累計過百萬的利是，見人就派，未過年前已經派，而劉穎鏇亦有派開工利是，笑指今次是第一次見七仙羽，能收到她的利是，又獲贈言指今年演藝事業運好，能紅出宇宙，令自己心都安定不少，希望今年有不同的工作機會，順順利利。

提到姻緣，劉穎鏇就表示既然七仙羽指自己今年事業運犀利，她就想先專注事業發展。七仙羽亦指劉穎鏇身邊不乏追求者，因為她靚，所以可以隨時脫單，但因她生肖屬牛，所以屬於默默耕耘的人，事業心重，做事有系統，之後又搞笑呼籲劉穎鏇隨便交個男人出來應付傳媒，說：「你是但搵個人交出嚟，佢哋之後就唔會再問你。」話雖如此，七仙羽卻又建議劉穎鏇不要結婚，拍散拖就好：「因為結婚女人嘅命運就係生BB，湊BB好辛苦，之後事業就會下滑，因為結咗婚之後分畀事業嘅時間會少咗，所以我嘅建議就係專心搞事業，唔好掂愛情。」

不過劉穎鏇就指自己由細到大都有結婚的想法，但長大後就沒有特別想要到那一個歲數結婚，又言家人好好，從來都不會催促自己，令自己可以放心投入工作，又透露現在身邊暫時沒有追求者，七仙羽亦肯定表示生肖屬牛的劉穎鏇今年一定沒有桃花，更加不可能結婚，又指若果劉穎鏇真的結婚會到場恭賀：「因為佢反我，佢屬牛會反抗，但青春有限，佢要集中火力搞好事業先。」