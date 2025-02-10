大S具俊曄婚前協議爆羅生門　直接影響遺產金額分配

台灣女星大S（徐熙媛）猝逝，其遺產繼承處理仍係一中問題，單計算房產，大S留下「台北信義」、「國家藝術館」兩間豪宅，價值超過6億元新台幣（約1.42億港元），有台灣媒體報道大S同具俊曄婚前曾簽下財產分別協議；但據另一台媒查證，則指大S和具俊曄並未簽婚前協議書，兩人嘅愛情冇討論到金錢呢方面。

依照《民法》規定，大S過世後，一對子女監護權就會移轉到前夫汪小菲；至於遺產，扣除夫妻剩餘財產差額後，由配偶具俊曄及一對子女各分1/3，但汪小菲若成為子女監護人，未來遺產分配恐有爭議。另外大S同汪小菲嘅官司，則由繼承人承受訴訟。

今日有台媒指出，大S同具俊曄婚前曾簽財產分別協議，並將「國家藝術館」豪宅轉移到S媽名下，但疑因未到法院辦理公證，協議無效，具俊曄仍能繼承兩人婚後財產差額嘅一半。但據另一台媒求證，則表示大S同具俊曄分手23年後復合，雙方愛情冇討論金錢，因此並未簽婚前協議。

此外，小S夫家均為專業人士，其中奶奶係律師，小姑係美國法學博士，持有加州執業律師資格。關於大S遺產、官司問題，小S方面唔係外行人。