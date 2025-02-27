三宅一生旗下品牌　全新系列出「蕉」

三宅一生旗下的BAO BAO品牌一直以獨特的幾何設計和創新材質深受時尚迷喜愛，2025年春夏品牌再度帶來驚喜，全新FRUITS系列手袋將於3月1日正式發售，以香蕉、士多啤梨、葡萄為主題，將BAO BAO經典的LUCENT系列元素與水果造型巧妙結合。設計師特別將中心部分的三角形縮小至四分之一尺寸，並在士多啤梨果實、香蕉斑點及葡萄陰影部分加入壓花工藝，讓水果的質感更加逼真。除了FRUITS系列，品牌還推出了全新CARAT手袋系列，靈感來自寶石的切割面，以淡黃色、灰綠色、淺粉色、米色和淺灰色等柔和春日色調為主，搭配啞光材質的三角片設計，整體造型輕盈又充滿質感。喜歡簡約風格的粉絲則不能錯過FOSSETTE系列手袋，以盒型輪廓為基礎，側面設計成五角形的凹陷形狀，搭配粉色、藍色、米色等柔和的Pastel色調，充滿春日氣息。手袋配備兩條不同長度的肩帶，可手提或斜孭，實用性滿分。除了手袋，BAO BAO還推出了一系列閃亮的CARD WALLET卡片錢包，採用亮面漆皮材質，提供淺粉色、灰綠色和槍灰色三種選擇，簡約設計搭配實用功能。