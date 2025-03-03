配置變色玻璃　未來遊艇「Nzuri」觀景最強

「Nzuri」的造型很有未來感，部分上層建築的物料為玻璃纖維。（互聯網）

遊艇是引領人們享受海上度假生活的載具，設計上除了力求舒適、有美感、設施齊、性能強之外，方便觀景也是極其重要。像今次介紹的概念遊艇「Nzuri」，船身兩側裝有可變色落地玻璃，能因應天氣狀況調節透明度，給船主帶來最佳觀景體驗。

融入新技術

由設計工作室Kyron Design發表的超級遊艇概念「Nzuri」，設計靈感來自東非斯瓦希里（Swahili）女人的天性，名字隱含「美好」的意思，構思用於往返極地地區與加拉伯戈斯群島（Galápagos Islands），最高航速為22節，續航里程達4,000海里，一旦建成，既可作為探險遊艇，亦可形容為「可移動的海上觀景台」！

先由外觀說起，「Nzuri」長70米，採用堅固的鋼製船體，能應對各種氣候條件，搭配玻璃纖維上層建築，可有效減輕船身重量，提升航行性能，再加上輪廓簡潔硬朗，彰顯其力量與速度，並散發着優雅、高貴的氣息。值得一提，船身兩側的大面積玻璃弦牆採用了Kinestral的電致變色玻璃技術，能快速因應室外的天氣情況調節透明度，讓人們享受到最理想的觀景體驗，又能確保私隱不受干擾。

設施方面，「Nzuri」有10間客艙（可容納20位客人）和8間員工宿舍（可容納28名船員和船長），主人套房則設於船頭頂端，內有步入式淋浴間、浴缸和桑拿室，更坐擁270°無敵海景。另外，船上配備按摩浴缸、酒吧、無人機、勘探設備室、日光浴平台，加上一個能隨時變作直升機停機坪的大型游泳池，可謂應有盡有。