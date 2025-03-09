陳山聰自爆收藏女拍檔床照　劉穎鏇劉佩玥郭柏妍鬥晒腿

無綫新劇《奪命提示》將於本月17日隆重首播，今日（9日）舉行宣傳，一眾劇中演員包括視帝陳山聰、張振朗、馬來西亞視后劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善等齊齊盛裝出席，3位女演員劉穎鏇劉佩玥及郭柏妍均以晚裝現身，大騷長腿，當中以郭柏妍最性感，大露背加透視效果，相當吸睛！眾人於台上分享拍攝感受，現場亦播出多段宣傳片，吸引大批粉絲到場支持。

陳山聰與劉佩玥齊齊受訪，山聰笑指劇集拍了2年，終於等到張振朗從「黑仔朗」變成「視帝朗」後出街，要靠他搶收視，亦表示雖然經常跟劉佩玥見面，但今次是首次演拍檔，笑指自己家中的工人姐姐煮飯也會預埋對方。他形容今次是有血有汗有淚的作品：「尤其佢哋幾個女仔打得最多，拍嗰陣係冬天但要着短袖同背心。」他大爆拍攝期間拍下了她們不少床照及絕密片段，若收視成績理想會逐一放上社交網，身旁劉佩玥即笑指自己也拍下山聰不少黑圖，笑謂：「你擺一張我擺一張！」自認一向手腳不協調的她，坦言今次也盡力克服了這個問題：「因為動作上仲要配合情緒，大腦同四肢都要協調。」她透露今次也有不少動作戲，但服飾上未有如劉穎鏇般性感，即被山聰踢爆她其實是因為當時仍未減肥，又指拍攝首天自己在片場也不敢休息，希望能協助對方在動作上做得更好，並大讚對方今次很專注拍攝，笑指對方亦因此減低了不少聲浪，是另一個劉佩玥。另他透露稍後會到日本拍飲食節目3星期，笑言希望回來時未有「暴脹」。

張振朗高興表示，劇集等到他成為雙料視帝後播出，希望自己能帶旺劇集，更表示睇好拍檔劉穎鏇能衝視后，談到有「地獄黑仔王」之稱的他，拍攝時被座地燈撞爆眉骨，血流不止需送院縫7針，他笑指亦因此撞走所有黑氣，鴻運當頭，亦學懂了要「安全地搏命」。劉穎鏇則透露劇中除了造型多，打鬥場口也很多，坦言是她歷來最多動作及受傷最多的一套劇：「周身傷痕同瘀傷，最傷係同山聰嗰場打戲，雖然山聰着長袖衫，入面攝晒Pad，但唔知點解我每次都打中冇Pad嘅位，雙手腫到大咗一個碼。」振朗亦透露曾試過開工第一場戲已跟劉穎鏇雙雙拗柴，但仍有9小時要拍攝，二人唯有頂硬上，劉穎鏇則表示已習慣自備運動繃帶，更笑指跟振朗是熟手包紮員。另提到張振朗女友楊偲泳早前社交網貼出性感照，振朗在下方留言「我買」，問他是否宣示主權？他説：「唔使，主權大家都知，我好低調。」

郭柏妍表示因為重視此劇因此盛裝赴會，但笑指自己並沒本錢性感，她透露劇中自己有不少造型，笑言有些是難以想像，形容是挑戰和破格：「我都冇試過呢個尺度。（大尺度？）大家留意吓，試咗好多第一次。」她又自爆拍動作戲的烏龍事：「喺森林跑跑下跌落個窿，好在只是撞瘀咗。」提到劇緋聞男友丁子朗演一對，不過對方今日缺席宣傳，她表示對方或有其他工作忙：「下次，唔知有冇機會，應該會一齊啩。」