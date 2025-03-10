亞馬遜接手揀卒　前「占士邦」皮雅斯回應新「邦」必須要有一條件

亞馬遜美高梅（Amazon MGM）早前宣布全面接手007系列未來項目的創意主導權，亞馬遜將決定下一任「占士邦」人選之外，導演、編劇、製作團隊等等都將由其決定。消息傳出後即惹來謠傳滿天飛，其中表示亞馬遜將開拍外傳，並進行大革新。

據知首部外傳將改編自2008年的小說《The Moneypenny Diaries》，故事環繞《占士邦》的經典角色「軍情六處」秘書小姐Moneypenny，有指亞馬遜睇中Moneypenny一角將由英國人氣女星Florence Pugh 飾演。

而曾於90年代至2000年代初4度飾演「占士邦」的皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）日前受訪就有回應亞馬遜將主導「占士邦」電影一事，他表示是「正確的決定」，並大讚兩位合作多年的監製Barbara Broccoli 與Michael G Wilson好有勇氣「放手」，而他表示好希望亞馬遜可以處理得好好，不過他強調下任「占士邦」必須要繼續由英國人擔任。過往曾有兩代「占士邦」由非英國演員飾演，分別就是來自愛爾蘭的皮雅斯與來自澳洲的佐治拉辛比（George Lazenby）。查實去年皮雅斯公開表示睇好同樣來自愛爾蘭的奧斯卡金像影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）接棒演「占士邦」，不過及後施利安回應時認為自己太老不適合演。

而68歲英國男星Ray Winstone 日前拍片開口表示有意飾演新一任「占士邦」，雖然年紀比過往的「占士邦」較大，不過一眾「邦迷」卻大讚他是適合人選，有粉絲表示：「至少佢唔係美國人！」