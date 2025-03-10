歐陽妮妮獲老公陪過第6年生日　歐陽娜娜忙開工冇送祝福？

台灣女星歐陽妮妮去年底誕下兒子，昨日（9日）她迎來29歲生日，獲藝人老公張書豪在社交網發長文，大講愛的宣言，閃暈網民，張書豪表示相識至今已跟妮妮度過了6個生日，大讚太太由少女到人母，但仍然漂亮年輕，回想當年很多網友說等着看他們分手，結果等到兩人結婚及生仔，他講到自己無時無刻都會戴着婚戒，笑言：「婚戒就是我全身上下，最貴最限量的單品。尤其是當你不在身邊的時候，戴着它就像你在身邊一樣。我是這麼告訴自己的，如果連一個小小的婚戒都會忘記戴或不願意戴好，又怎麼好意思說自己多愛一個人。」他又謂已經不知道可以送太太甚麼禮物，冧爆說：「結婚那一刻，我一切的財富、時間、精力就都屬於你的了。」他稱雖然妮妮曾開玩笑指自己愛兒子多過愛太太，但張書豪直言：「你錯了，即使他是你懷胎九個多月的心頭肉，身體一部分的血肉，也有着我的DNA跟血液，但當選擇來臨，我知道你會要我選他，但我一定選你。兒子頂多陪伴我之後的人生，他長大成人之後也會有屬於他的重心，但你，是從還沒有他的時候就陪著我的，從正值青春年華，伴我一生到老的人，我都清清楚楚明明白白。」最後承諾會跟太太走一輩子，不少網民留言謂看到眼濕濕，大受感動，大讚他是好男人，笑言他這麼會寫文，是否想迫其他人老公。

另外，妮妮的妹妹歐陽娜娜也有在社交網的限時動態上向姐姐送上生日祝福，不過，娜娜本人就已經出發飛往巴黎出席時裝周，未能跟姐姐慶生，娜娜在社交網上載了多張出發照，相中她身穿黑色上衣及杏色長褲，配牛仔外套，加上黑超，帥氣十足。