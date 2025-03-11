東冲有料到：挽回遊客信心　泰國要靠「神」

我真的不明白，KK園事件中一直沒有一個旅客在旅程途中被擄走，保安局亦澄清所有相關苦主都是事前跟人聯絡、再被接走的求職陷阱，但網上不少人卻演繹成一般旅客在街上被人帶走，相關謠言更一傳十、十傳百。其實泰國作為一個以旅遊觀光為主業的國家，試問又怎會容許這種事情發生？但不少人將謠言信以為真，實在是匪夷所思！

根據多個媒體報道，KK園事件這個月有了重大發展，中國、緬甸及泰國政府聯手掃蕩了多個園區，拯救了逾萬名苦主，當中便有6名港人被救出。有報道指緬甸軍政府不想這些詐騙集團「拖衰家」，全力將之清除，據講這類集團已四散，不是已被拘捕、便是已潛逃至柬埔寨，而柬國政府亦將不少餘黨繩之以法。相信這些集團的末日已是指日可待。

雖然情況已好轉，但不少人依然抱着「到泰國旅遊很危險」的想法，以為只要一出門便會被擄走。其實泰國本地不乏富商，向住在曼谷的一些華人下手，不是比旅客更容易簡單兼「獲利」更豐嗎？

雖然眼見現時仍然有中國人、馬來西亞人、新加坡人到訪泰國旅遊，但要令受羊群心理影響不敢前來泰國的人回心轉意的話，相信只有求「神」幫助……

除了求四面神，還要求「E神」陳奕迅！話說他當日取消了泰國的巡迴演唱會，不禁會令人聯想到當地治安出了狀況。如果他朝陳奕迅重新在泰舉辦演唱會，便會釋放出「泰國OK」的信號。但問題是，「E神」在短期內有興趣或時間在泰國開演唱會嗎？

「神」啊！請給泰國一點時間！

胡慧冲