奧津瑪莉莉　獻出第一痣

有啲女仔明明着晒泳衣，落水嗰陣依然有件T笠喺面，唔知係自信心不足，抑或覺得畀其他人睇到自己嘅身材會好蝕底呢？自問有條件殺入演藝界嘅美女，真係唔可以太保守，好似寫真偶像奧津瑪莉莉，為咗引起觀眾注視，就喺近期作出一次最暴露嘅演出。

青春有仙氣

日本寫真界有唔少人氣女優係來自藝能界嘅年輕偶像，所以粉絲特別多，其中又以偶像團體＃2i2成員天羽希純最好波同最出名！至於今日同大家見面嘅奧津瑪莉莉，同樣出身於美少女組合，雖然冇透露出生年份，但成個Look青春可人，散發出清秀仙氣，加埋體形小巧，身高只得4呎11吋，比希純仲要矮半個頭，可愛程度有過之而無不及。另外，瑪莉莉有一副鮮嫩婀娜嘅靚偈，心口一對F奶夠晒睇頭，仲要係質感天然兼白雪雪添！

選美攞冠軍

奧津瑪莉莉早喺2013年出道，但當時尚未加入寫真界，而係以創作歌手身份踩入樂壇！原來阿妹自細鍾意音樂同唱歌，曾加入少年樂團，參加過唔少音樂比賽，直至2016年參加咗由雜誌舉辦嘅選美活動「夏☆一！美少女選舉大獎」，獲得冠軍，於是順勢做埋寫真偶像。近年瑪莉莉以藝能組合「The Dance For Philosophy」嘅成員身份四圍登台，寫真演出少之又少，所以得知其最新寫真集喺今個月推出，唔少粉絲都好雀躍，聽講佢會喺鏡頭前露出自己心目中最私密之處，就係屁股罅嘅一粒痣，究竟有幾迷人，真係要拭目以待。

Profile

出身地：日本神奈川縣

身高：4呎11吋

三圍：33F-23-33

近期回歸寫真界嘅奧津瑪莉莉，頻頻有新動作，留意其社交網，就會睇到唔少拍攝花絮，仲會知道佢嘅演出消息。