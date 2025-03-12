劉晨芝投資7位數搞真人騷　樂基兒大露背亮相發布會撐場

藝人劉晨芝有份投資製作的真人騷節目《瘋狂名人社交》將在網上串流平台推出，晚上她與有份演出的莊思敏、周家蔚等在中環一間夜店舉行發布會，嘉賓包括有樂基兒、黃建東、莊思明、蔡頌思、何浩文等。

樂基兒以大露背晚裝亮相，相當養眼，她與食品商人Ian Chu（朱智豪）離婚後攜兒子Hunter移居峇里，現在不時香港兩邊走，兒子現在長大也體諒她的工作，若有工作前夫也會協助照顧兒子。問到為甚麼沒有參與節目拍攝，她指當時因疫情並不在港。當年經常現身名流派對活動的她指現時生活習慣也有轉變，雖然也會約朋友消遣，但因要早起照顧兒子，也不會玩得太晚。回復單身的她被問到可有追求者，她直言因經常飛來飛去故沒有人追求。講到是否還未準備好展開新戀情，她則指還未ready，將來亦會以小朋友為先。

節目在疫情期間拍攝，介紹香港名流奢華生活，節目片段中劉晨芝與莊思敏更嗌大交，火藥味十足。莊思敏受訪時指當時剛離婚，心情還未平復，但劉晨芝卻介紹男士給她認識，故發生吵架。劉晨芝則指自己也是單身，但見有「筍盤」也明益好姊妹，卻換來反枱收場。

講到節目劉晨芝透露自己也投資了7位數，節目拍攝了9個月，更請來名人分享他的上流生活，但卻在開派對期間打爛了對方價值7位數的古董，要否賠償大家則要看節目，莊思敏笑指若果不用賠償對方一定是暗戀劉晨芝。劉晨芝又稱有意開拍第二季，最希望請楊紫瓊亮相節目。莊思敏也有意製作配對節目，並不是為了自肥，覺得會有節目效果，但首要是有人投資。