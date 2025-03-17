蔡慧敏望學有所用製作節目　囡囡贏在起跑線

90年代性感女星蔡慧敏，多年來都喜歡旅遊，前年誕下女兒小泡菜後，依然周圍飛，小泡菜一歲多已去勻美國、英國、法國、日本以及新加坡，古語有云：「讀萬卷書不如行萬里路」，小泡菜年紀小小都已經周遊列國，都算贏在起跑線！

帶住小朋友周圍飛，當然殊不簡單，慧敏直言在小泡菜3個月大時，曾試過剪指甲誤傷對方：「當時唔小心剪到BＢ流血，仲要一路都止唔到血，當時真係好徬徨，曾經諗過不如送BＢ入急症室，之後，搵咗奶奶，又call親戚又call醫生，老公又即刻揸車去24小時藥店買BB外敷消炎藥，好彩最後都冇事。

除此之外，她亦曾試過小泡菜遊日期間生病，原本她與老公覺得日本藥房「乜都有」無帶平安藥，怎料，小泡菜食了很多日本BＢ成藥都冇效，他們回港後要即看醫生，經過連番「教訓」後，蔡慧敏直言每次出門，ＢＢ平安藥、消炎外敷藥，定必不離身。

蔡慧敏婚後生活富泰，問她是否不再作幕前演出，她否認息影，原來8年前一直想搞網上節目：「當時我想分享喺英國讀碩士的生活，同埋我主修科Data Science Tutorial教學節目， 點知返學忙，加上推動力不足，最終搞唔成，依家想開親子或者關於自己興趣嘅節目， 雖然依家都忙湊Ｂ，如果一星期一集都ok嘅，所以都想快啲的起心肝去搞，因為再唔成事，小泡菜一轉眼就18 歲架啦！」