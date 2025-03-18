去年瘋狂拍戲拍劇　妮歌潔曼宣布暫時息影

57歲奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）去年工作排到密麻麻，1年內推出的影視作品多達6部。而早前她出席一電影節宣傳新片《Holland》時就突然宣布完成手頭上的工作後，她將會於今年稍後時間「暫時息影」震驚各界，對此妮歌作出解釋，透露自己因為難以兼顧事業和家庭而感到疲憊，才決定放一個悠長假期。

據知妮歌2024年接演多部影視作品，忙爆之餘亦令她全年收入大增，去年狂賺3,100萬美元（約2.4億港元），成為「年度收入十大」唯一女星。不過在近期宣傳《Holland》時，她就表示因為自己的身心狀況似乎到了極限，因此手上的工作告一段落後，將暫時退出演藝圈。她坦言自己對於被稱作「女超人」感到非常有壓力，畢竟這個稱號所表現出的無所不能與自己並不相同，現實生活中她同樣無法兼顧事業與家庭、更對此感到沮喪，因此才決定暫時息影回歸家庭、生活。

另方面，妮歌的前夫影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）日前第2度被傳媒影到與緋聞女友「前邦女郎」Ana de Armas一同外出，因而令緋聞升溫。不過有知情者指2人並非撻着，原來他們是工作關係即將合作新片，最近一次約會，該片的導演都有在場。