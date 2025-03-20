甄子丹狂讚仔仔擁Oppa身高　撐入行電影音樂抗業界寒冬

甄子丹與太太汪詩詩及表妹湛琪清晚上出席時尚活動，以襯到絕情侶裝登場，成為焦點，子丹表示一來為尊重大會，二來也想同太太襯絕，表示結婚以來，經常與太太心有靈犀，衣着和選擇食物毋須特別夾，覺得是一種緣分。平日衣飾打扮都是自己決定，不過有時都會問太太意見。

詩詩爆子丹會為兒子甄濟嘉配襯衣服，子丹指兒子衣着過於隨便，但其實身高六呎一吋，外形似足Oppa韓星，又高又瘦，遺傳太太天生麗質，深受女仔歡迎，又講笑女仔都比較主動。子丹讚兒子音樂天分都好高：「好似阿仔去睇完音樂劇，返屋企就jam歌，阿女就負責唱，我哋就負責笑阿仔真係好有Talent。」子丹本身音樂天分也很高，但笑指兒子會覺得他很渣：「其實我唱歌都算ok，只是他們勁。（將來想同兒子合作？）最緊要佢哋健康，唔會畀壓力佢哋，現在最緊要讀好書，老婆對仔女教育係好重視。」他認為兒子將來可向電影音樂發展，對於電影圈步入寒冬，現在入行可會適合？他笑言：「世界會循環變，依家凍，明天可能熱。最緊要充實自己，有能力有才華就可以創出一片天地。」

對於劉青雲在第《18屆亞洲電影大獎》勇奪影帝時表示對香港電影抱有信心，子丹亦認同，覺得解決「寒冬」方法是只有開戲，電影題材要廣闊，多做市場調查及聽取觀眾的心聲。問會否減片酬接戲？他表示錢從來不會排第一位，最主要是誠意，及開心與否，隨着年紀愈大，現在只想做更有意義的事情，同有意義的人一起才有意義。

同場的泰星Pond獲大批粉絲到場支持，他以英文跟大家打招呼：「Hello！guys！How are you？」。然後再用廣東話說：「大家好，我係Pond，好開心見到你哋！」其後透過翻譯表示，今次第三度來港，笑問現場粉絲是否好開心？粉絲大叫有。Pond又表示很想吃蛋撻和點心，又透露將會拍劇及出新歌。

另外，王丹妮以一頭金色長假髮示人，大露背裝，散發女人味，她笑言平日打扮愛七十二變，會因應心情而有不同打扮，最近入了劇組，今天請假出席，預計最快五月底才可以跟身處澳洲的老公見面。她透露新戲角色需要好多體力應付，覺得自己每日無論表情、演戲和動作都有進步。