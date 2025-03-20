節氣春分　應健脾益氣

是日春分，為二十四節日中的第4個節氣，此時晝夜平分，萬物復甦。不過，雖然此時天氣逐漸升溫，但是氣溫仍舊起伏不定，加上雨水增多，空氣的濕度升高，容易被濕氣困擾，故需健脾益氣。另外，易過敏人士還要減少接觸過敏原。

1.健脾益氣

春分時節，氣溫逐漸升高，人體新陳代謝旺盛，因此飲食調養尤為重要。建議多食用清淡易消化的食物，如蔬菜、瓜果、豆類，以補充身體所需的維他命和礦物質。同時，適當食用具有疏肝解鬱、健脾養胃功效的食物，如山楂、枸杞、紅棗等，有助於調節身體機能。另外，雨水增多，容易被濕氣困擾，可多吃些健脾益氣、性溫味甘的食物，如糯米、黑米、紅棗、核桃、雞蛋等。

2.防寒保暖

即使春分氣溫逐漸升高，但早晚溫差仍然較大，仍需注意防寒保暖。外出時建議適時增減衣物，避免感冒等呼吸道疾病的發生。另外，身處室內也要注意保持適宜的溫度，避免過冷或過熱。同時，建議保持室內空氣流通，定期開窗通風，以減少病菌的孳生。

3.預防過敏

春天花粉、柳絮等過敏原增多，容易導致過敏症狀的出現。對於過敏體質的人群，外出時可以佩戴口罩、眼鏡等防護用品，減少過敏原的吸入。同時，要保持室內衞生，定期清潔打掃，以減少過敏源。

4.戶外運動

春分後天氣回暖，應適量增加戶外運動，有助陽氣升發和氣血的調達舒暢，可以進行中低強度的有氧運動，比如慢跑、散步、放風箏、打拳等，以微微出汗為宜。切忌獨居、默坐，不利於肝陽的升發。