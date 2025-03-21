公開試．入學面試接踵來　學生壓力倍增　大學科研配方　有助改善情緒

踏入3月，又是公開試季節，考生既食無定時兼缺乏休息，務求更快進入全方位備戰狀態，長期被高壓所困，壓力可能對他們的健康和幸福產生負面影響，例如最常見於學童的負面情緒和肚痛不適都可能因壓力而引起。（客戶提供）

【特約報道】踏入3月，又是公開試、學期試與入學面試期，很多學生每日下課後還要補課、補習，既食無定時兼缺乏休息，務求更快進入全方位備戰狀態，難怪他們長期被高壓所困。根據資料顯示，近年來中、小學生患情緒問題的個案倍增，有些學生更會自我質疑和終日被負面情緒困擾。作為家長看見仔女面對此處境，除了精神上支持外，又可以怎樣幫助他們呢？

壓力過大身體發出警號

有些學生遇上太大壓力便會失去動力，由心理引起生理的不同徵狀，如容易感到疲累、緊張、集中力下降從而影響他們的學習進度及成績；更會有入睡困難及飲食失調的情況，嚴重的話甚至會出現自殘和自殺等行為。很多專家指出我們的情緒和身體息息相關，處於壓力之下常見腸胃失調的情況，例如食慾不振、腹部脹痛、排便不暢、肚痾等；此外，亦會有肌肉綳緊和頭痛，有些學生亦會出現喘不過氣、心神不安、手震的徵狀，這些都是情緒問題引起的身體發出不同的警告信號。

腸道是身體第二個大腦

腸道之所以被稱為人體的第二個大腦，是由於它與大腦自成一個系統，掌管人的心情、行為及精神健康。人的腸道充滿着數百萬連繫大腦及傳遞訊息的細胞，可想而知若腸道出現異常和腸道微生態失衡，對情緒會帶來一定影響。腸道與大腦可以通過不同途徑，如傳遞訊息、免疫反應、腸道菌群的代謝物等，與大腦進行雙向的溝通。所以，若腸道健康不理想，出現腸道微生態失衡及壞菌多過好菌的情況，將影響到我們的精神健康。相反，若精神健康不理想，例如學習壓力過大，也可導致各種腸胃不適徵狀，而近年的研究亦顯示這些徵狀與腸道壞菌增多、益菌減少息息相關。

補充腸道益菌有助改善情緒

腸道微生態由有過百萬億的微生物組成，這些微生物是腸道和大腦溝通的橋樑，整個系統被稱為「菌-腸-腦-軸」（Microbiota-Gut-Brain Axis)。愈來愈多本地及國際的研究皆指出，腸道微生態和情緒有密切的關係。近年有數據顯示受負面情緒影響人士的糞便樣本中，可發現腸道微生態嚴重失衡的情況。眾所周知，腸道益菌對身體有利無害，其代謝物與身體不同器官的健康有正面關係。要保持腸道益菌數量，首先要培養良好的飲食習慣，多食蔬菜水果，避免進食食物添加劑，如防腐劑、乳化劑等，同時減少高油高糖和經加工的食品飲品；此外，不應在沒有醫生指導下故亂服用抗生素，以免腸道微生態受到負面影響。

持續服用G-NiiB恬悅配方 紓緩姚嘉妮仔仔焦慮緊張情緒

姚嘉妮時刻工作很繁忙，拍劇、網上直播更要做主持，加上獨力照顧兩名仔女，各種壓力都衝着她自己而來。雖然她的仔女就讀國際學校，很多人以為國際學校沒有太多功課，但亞仔本學期剛升讀中學，功課也開始愈來愈多。嘉嘉有一天問亞仔：「媽咪唔需要你全部攞A，點解你會有咁大壓力呢？」當亞仔回答：「媽咪，唔係你話冇壓力就冇，而我希望自己有進步，我也想攞A，自然會有壓力！」

面對沉重的學業以及其他壓力，孩子們自然有點焦慮和緊張情緒，這會影響腸道的健康，腸道不健康也會產生其他身體問題，例如皮膚狀況不好和睡眠質素欠佳。

幾年前，嘉嘉全家開始服用G-NiiB，當恬悅配方推出後，她便立即讓兩個孩子一試，進食一段時間後，發覺亞仔有好大轉變，減少了焦慮狀況，不再長期處於緊張狀況。原來腸道健康便能製造足夠的快樂抗壓元素，無論大人或小朋友也會變得輕鬆及開心一點，如果一家人也有健康的腸道，全家人也能夠更和諧，更開心地相處。

G-NiiB兒童恬悅配方®

• 臨床驗證，安全有效

• 持續服用3個月

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