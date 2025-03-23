JUNIOR純電攻「細」有新意

看膩了幾乎「架架都差唔多樣」、個性欠奉的電動車設計？新抵港的JUNIOR絕對不會令你失望。這款愛快‧羅密歐(Alfa Romeo)出品的全新純電動SUV，身上由頭到尾都散發着一種新世代意式美學。尤其是車尾，靈感來自上世紀60年代的經典Coda Tronca截尾設計，型格獨特，充滿劃時代個性。

車長不到4.2米的JUNIOR，緊湊造型動感型格討好。輸港將提供Launch版及Sport版，兩版本的動力配置一樣，只是內外裝專屬配置上，包括車身套件、面罩、軚環及座椅等會有所不同而已。試駕車屬Launch版，車頭黑色格柵面罩上鑲有該品牌意式斜體字款，跟上世紀30年代傳奇運動房跑車6C 1750 GT面罩上沿出一轍。配上獨特的3+3自動調節的LED頭燈組、獨特的懸掛、肌肉型輪拱和尾部設計，風格時尚大膽，同時亦不忘向經典致敬。

JUNIOR作為愛快第一款純電動車，而且雖然以日常代步的緊湊型SUV定位，156PS來自前軸電馬達，但可以揸得出廠方在設計和打造時堅守着以駕駛樂趣為首的宗旨。其底盤功架一貫愛快，紮實穩定，無可挑剔。經過精確調校，轉向系統比例達 15.8，操控性能出色，展現出同級最佳的駕駛動態。行車亦寧靜，傳進車的風噪路噪及俱低，亦聽不到電馬達運作時噪音。

車上提供動態（Dynamic）、標準（Natural）及節能（Advanced Efficiency）3種D.N.A.行車模式選擇，後者專為最大能量效率調校，在降低能耗同時能保持應有駕駛樂趣，亦是試駕時筆者最偏好的模式。此外，無論使用那個模式，都可按下B鍵以獲得較大的動力回收效能。大家必知的還有，受惠於輕量化設計，即使車底配有54kWh鋰離子電池組，此車僅重1,545kg，綜合續航力410km(WLTP)，城市駕駛續航更可達592km(WLTP)。

規格表

車型：五門五座位純電動SUV

驅動：前置馬達、前輪驅動

電池：54kWh鋰離子電池

最大馬力：156PS

最大扭力：260Nm

0-100km/h：9秒

綜合續航力：410km(WLTP)

充電時間：支援100W DC直流快速充電，20-80%約27分鐘；11kW AC交流電，0-100%需5小時45分鐘

車身體積：4,173×1,981×1,532mm（長×闊×高）