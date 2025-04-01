譚俊彥陳曉華澳洲任華姐嘉賓急返港　隨即為《新聞女王2》開工

視帝譚俊彥與陳曉華日前到澳洲為當地「2025澳洲華裔小姐競選」擔任表演嘉賓，一連幾日行程他們都相當充實，除了做華姐嘉賓外，更去了當地電台接受訪問及出席簽名會活動。

簽名會上，當地粉絲相當熱情，二人亦相當耐心為大家簽名及合照，更分享平日拍戲心得，分享幕後趣事等。期間有一位活潑小粉絲到場，二人即愛心氾濫，氹小妹妹玩，相當有愛。

身為2019華姐冠軍的Hera接受東網訪問時謂：「今次係我第一次去澳洲，諗番起當年自己選美，都係6、7年前嘅事，今次去到一個新嘅地方，所有嘢都好新鮮、吸引，我同阿Shaun真係大開眼界，仲唱咗歌，台上咁多位佳麗表現都好有自信，好厲害，我覺得自信嘅女仔真係特別靚，無論去到邊，都會有屬於自己嘅舞台嘅舞台。」Hera表示已剛返港，隨即準備為《新聞女王2》開工。而Shaun受訪時亦表示今次是他首次去澳洲，不過由於行程當然緊密，所以沒有時間留低玩：「我都要即刻為《新聞女王2》準備，今次喺華姐騷上表演咗兩首歌，亦認識咗好多新朋友，希望下次可以有機會帶埋小朋友同屋企人嚟度假。」