東冲有料到：真正的泰國大地震

地震發生後，身處曼谷的市民在街上平靜地等待，沒有爭相走避，也沒有趁火打劫的情況。（胡慧冲提供）

正所謂一波未平一波又起，早前的KK園事件令遊客對泰國失去信心，當事件平靜之際，又發生了300年一遇的緬甸大地震。由於震度非常厲害波及了曼谷，當日一幢興建中的建築倒塌，及某大廈天台泳池有大量池水在地震中溢出的片段成為了網絡焦點。

片段一傳十、十傳百，令人覺得曼谷市內統統是危樓，地震過後已經「玩完」。

實情是當日地震令部分樓宇受到影響，但整體帶來的損毀並不嚴重，沒有天橋等公共設施倒下，也沒有大屋及古舊佛寺塌下，更沒有死傷無數。地震一刻大部分市民表現平靜，只在街上等待震完後便回到大廈內。

即使之後還有多次的餘震，但身處曼谷沒有多大的恐懼。翌日一切回復正常，BTS地鐵及機場照常服務，超市等沒有搶糧等趁火打劫的情況。一些慶祝活動也如常舉行，到唐人街也看到不少泰國人在消費。

儘管沒有更進一步的損毀破壞，但對部分朋友來說已經對泰國失去信心，畢竟很多人沒有預想到泰國竟然會有地震發生！當堂令泰國的旅遊業雪上加霜。打算4月潑水節前來的朋友，會照舊出發感受泰國新年的喜悅氣氛？抑或急不及待要取消行程呢？

也說說泰國的樓宇。這裏的政府規定所有樓宇需達到抵住5.5級地震的要求，但超過這個上限便難免會出現一些狀況。當然，也有一些樓宇未能達標，但這會否影響大家入住泰國曼谷酒店的信心呢？

真正的大地震其實是旅遊業的大地震……

胡慧冲