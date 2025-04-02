金賽綸遺屬不滿金秀賢唔道歉　友人擬發聲明證交往未成年

韓星金秀賢上月因被爆於已故女星金賽綸未成年時開始交往而惹爭議，日前他舉行記者會，聲淚俱下否認在金賽綸未成年時 拍拖，又表示已針對遺屬、自稱阿姨的女士，以及爆料平台「橫豎研究所」主持，以損毀名譽為主提出120億韓圜（約6,500萬港元）的索償訴訟，首爾中央地方法院昨日（1日）已將案件分配至民事協議第14部，但消息指法院接到的索償金額為110億韓圜（約6,000萬港元），而非早前所說的120億韓圜（約6,500萬港元）。

TV朝鮮電視台的節目《Case File 24》昨晚指金賽綸的家人是希望得到金秀賢的真心道歉，對於他至今仍未有道歉感到遺憾，遺屬的代表律師表示：「有8個朋友都知道金賽綸是從未成年時期開始與金秀賢交往，他們看到金秀賢的記者會都感到很無奈，正在寫聲明書，可能稍後會公開。」遺屬方面說：「在未成年時期開始有好感，直至成年之後才正式交往，假如是這樣說的話也比較好，不知道他為甚麼要否認一切。」

另外，金秀賢早前拍攝天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）主持的綜藝節目《Good Day》，一同亮相的亦包括男星任時完、光熙及丁海寅等，其中早前在社交網關注金秀賢的任時元今晨（2日）被發現將有80多人的追蹤名單清空，現時只追蹤了所屬事務所的帳號，似乎是與有粉絲要求他與金秀賢割席有關。