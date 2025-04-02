【簡潔生活學】環保香氛沙蠟

大眾的環保意識愈來愈高，所以很多產品研發，都針對這個潛力優厚的市場，一來可減低對環境的傷害，同時也可以提升設計者或企業的形象。

最貼身的生活用品，就有那些「環保補充裝」，不論家居清潔用品或個人護理產品，這樣我們便可重用原有的器皿，不用棄掉舊樽或舊瓶，也可減少家中的瓶瓶罐罐的堆積，一舉兩得！除了生活必需品外，也見過一些追求生活品味的設計，實用之餘也很有美感。

不知道大家有沒有點香氛的習慣呢？如有的話，相信也會遇過以下問題，當蠟燭燒到大半時，燭芯變短而變得難燃點；或者不能將全部蠟燃燒完，最後剩下4分1蠟的玻璃瓶就變得「棄之可惜」。

最近在社交媒體上，看到一款來自台灣的「香氛珍珠沙蠟」產品，好奇是甚麼，原來是一種可重複使用的蠟燭。其特別之處是沙蠟可以重新填補舊容器，也可隨時轉換不同的器皿（當然是可以受熱），只需要倒入沙蠟，插入燈芯，便可以燃點。

由於傳統的蠟燭，容易出現燃燒不平均，出現蠟燭洞穴，但這種沙蠟吹熄後凝固便可拿起，撥一撥沙蠟就會變回平均。

據了解，這些沙蠟是採用棕櫚蠟，植物性色漿調色，沙蠟本身混合了植物或花香精油，而非化學香精，並有6種香味選擇，基本上「人畜無害」，如果想增加香氣散發，可以同時燃點多個燈芯。另外，它的一個賣點是安全，當意外翻倒時，便會自行熄滅。不過，使用上也有要注意的地方，不能留有過長燭芯，大約0.5cm就較安全且持久。

雖然之前也有些近似的「沙畫蠟燭」出現，可以混合不同的沙蠟製作出獨有的圖案，但需要自行加入香氛油，燈芯亦需要用貼紙固定，相對上使用不夠方便。

假如家中還留有舊蠟燭瓶，改用這種香氛珍珠沙蠟也不錯，對於着重生活儀式感的女士，應該會喜歡吧！

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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