與劉青雲幾十年老友新疆自駕遊　黎耀祥充搞笑擔當

視帝黎耀祥和影帝劉青雲識於微時，相知相交幾十年依然老友，這份情誼在圈中實是難得，祥仔初入行時已經認識劉青雲，當年他受到劉青雲所拍攝的招募廣告吸引下，報考了TVB旗下機構的短期演藝訓練課程。之後2人曾合作過劇集《銀色旅途》、《燃燒歲月》、《人在邊緣》、《遊戲邊緣》等。雖然當時青雲已擔正為主角，祥仔則只是閒角，但青雲已獨具慧眼，一早已看到祥仔是人中之龍，留下深刻印象。祥仔更曾直言對方對自己的演藝生涯影響深遠。

如今2人是圈中響噹噹人物，已慢慢享受人生。近日2人帶埋老婆到新疆伊犁自駕遊，2對明星夫妻低調出遊，卻因與當地居民的親切互動成為網絡熱議話題。網友紛紛在社交網分享偶遇經歷，稱他們不僅對合影簽名來者不拒，更展現了溫柔有禮的一面。

一位網友在分享了自己的咖啡館偶遇青雲的經歷，激動寫道：「媽媽我出息了！劉青雲老師來到我的咖啡店，老師真的很低調，一家人都待人很溫柔。」她表示自己親手為青雲製作了咖啡，還獲得了他的讚許：「今天是真的沒想到過會在咖啡館見到劉青雲老師，太有紀念意義了！」劉青雲亦應要求為對方簽名合照留念。

另一位網友也分享了自己的經歷：「誰敢信！劉青雲和黎耀祥來我們餐廳幹飯啦！郭藹明姐姐巨美巨有氣質！他們都好溫柔好有禮貌，說我們的手抓肉味道驚艷，還進行了空盤行動。」這位網友還透露，兩位影帝在離開時誇她的文創設計，並揮手告別時稱她「可愛」，讓她感到「認真做事被認可的快樂」。

網民大讚青雲老婆郭藹明保養得宜，身形苗條，與青雲十分甜蜜，像熱戀中的情侶。而祥仔在旅程中充當搞笑擔當，妙語連珠，逗得眾人哈哈大笑。網民即大讚祥仔和青雲這段友誼千金難買，實屬難得！