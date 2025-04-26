姜濤迎來26歲生日　率先現身「姜濤灣」被圍

男團MIRROR人氣王姜濤於本月30日迎來26歲生日，而他所住的銅鑼灣近日已變成「姜濤灣」，四周的商場屏幕不停播放其生日應援視顏。昨日凌晨時分，有網民在銅鑼灣野生捕獲姜濤，發現他在巨型廣告燈箱下拍攝，並將相關片段放上網

片段所見，姜濤身穿菱格紋外套配白襯衫及黑長褲，並化上妝及做了髮型，現場被不少工作人員包圍整理衣服，到正式拍攝時，見姜濤跟十多名舞蹈員一齊跳舞，不過未幾就下起大雨，姜濤用紙巾擦拭，其後雨愈下愈大，最後他在工作人員護送下上車離開，該網友寫道：「剛看完謝霆鋒演唱會深水埗吃完夜宵回來，銅鑼灣下車回家，發現銅鑼灣姜濤大屏幕下好多人一起在拍攝，下車走過去一看，這是不是姜濤本人？沒一會兒開始下雨了，姜濤坐車回去了」

不少網民大嗌羨慕，大讚對方好運可以見到頂流，又謂姜濤瘦了不少，有網民好奇姜濤是否為新歌拍MV，還是為生日拍片向姜糖送驚喜，而今個月初他曾在社交網上載身穿同款服裝的相片。

另外，MIRROR、ERROR、COLLAR及ROVER近日分組出動，走進全港九龍新界九所中學展開音樂巡演，有學生在網上晒出MIRROR及COLLAR到其學校表演的相片，並開心謂：「是的首秀在我們學校！！最後兩節課看表演，打敗全港99.9%的中學生。」