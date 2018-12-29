金融時報2019年預測：英國叫停脫歐　中美貿戰持續

英國《金融時報》為明年政治和經濟大事作出預測，指出中美貿戰不會平息、英國叫停脫歐，以及不會爆發新一輪金融危機等。不過，該報亦坦承2018年的20項預測中，只貼中了8項。



中美貿戰持續困擾市場，該預測指，美國總統特朗普及其官員猛烈批評中國的貿易干擾行為，12月份的停戰協議意味中國必須於未來3個月開始放棄以政府主導發展的經濟模式，但這是不可能的，故預期美國將於明年中前重啟向中國進口商品加徵關稅的行動。



英國脫歐議題經過兩年拉鋸後，即使是首相文翠珊所屬的政黨仍未能就此達成共識。國會最終未能通過任何脫歐方案，將會重新交予選民決定；而第二次公投的結果，將是英國放棄抽象的理想，重新追求經濟繁榮和國家安全。



金融市場方面，該預測認為不會爆發新一輪金融危機，而金融危機的定義是決策者需要在同一時間，打救或清理多於一家具全球重要性的金融機構，但相信金融市場和部分經濟體會持續動盪一段時間，債務高企等問題仍令人憂慮。新興市場如中國、受脫歐困擾的英國、意大利債務以及美股均容易「出事」。



至於美股走勢，該預測認為標指明年底難望上破3,000點，因為促成當前史上最長牛市之一的因素正在減退，例如企業盈利增長放慢以及邊際利潤受壓。雖然聯儲局放慢加息以及中國推出刺激措施或有利投資情緒，但經濟周期已持續一段長時間，企業信貸亦愈來愈緊張。



該報又預期布蘭特期油明年底續低於每桶60美元，因為過去3個月導致油價下滑的因素，例如美產量急增以及經濟前景不明朗，明年勢繼續困擾油市，而且石油輸出國組織(OPEC)和盟國能否有紀律地落實減產協議成疑。



《金融時報》明年政治和經濟大事的部分預測：

●英國叫停脫歐

●美國民主黨試圖彈劾美國總統特朗普

●中美貿戰不會平息

●不會爆發新一輪金融危機

●標指明年底難望上破3,000點

●布蘭特期油明年底續低於每桶60美元

●朱克伯格不會退任Facebook主席一職

●美債孳息曲線將出現倒掛



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/