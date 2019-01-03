內地P2P網貸爆煲餘波未了！又有一家倒下

外國傳媒報道，內地點對點網絡貸款(P2P網貸)平台爆煲餘波未了！周三(1月2日)又一家P2P平台向出借人表示，無力兌付產品。



報道指出，根據與會者描述及媒體所見，杭州鑫合匯在會議上向出借人表示，將無法兌付向出借人發行的總計22.6億元人民幣(下同)產品，超過17,000名個人投資者受到影響。



投資者Tracy Wang說：「我對這個平台和它的股東徹底失去了信心，其中一些股東還是上市公司。」她透露，其家人總共在該平台投入近200萬元人民幣，沒人願意承擔任何責任。



資料顯示，約有8.6億元的鑫合匯產品將於1月6日到期，還有14億元要在5月6日償還。受違約影響的出借人代表，拒絕了該平台提出的債務重組方案，其中建議將債務換成平台主要股東之一的股權。

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