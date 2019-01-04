內地公積金服務平台營運商來港申上市

於內地營運住房公積金綜合服務平台的JHP Fintech Inc.申請主板上市，保薦人廣發融資香港。



該公司主要以手機應用程式「51公積金管家」，為內地社保賬戶持有提供公積金管理、整合及相關服務。於2017年度，按用戶數目及公積金導入用戶數目計，其為中國公積金管理服務市場第一，市場份額分別達83.3%及69.4%。



於2018年9月底止首三季，JHP Fintech收入達1.01億元人民幣(下同)，按年增長逾29%；溢利按年增長近50%至至4421.5萬元。按總收入劃分，貸款促成服務為主要業務，佔比達72.2%，其次為導流服務及風險評估報告服務，分別佔12.8%及5.9%。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/