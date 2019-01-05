CES 2019前瞻：智能機械人開戰！

美國拉斯維加斯將舉行的2019年國際消費電子產品展覽(CES)，與會人士將可與全球各地最新智能機械人作面對面互動，到時會場隨處可見各式各樣的機械人滿場走，蔚為奇觀。



上述展覽會將於1月8日至11日舉行，除了智能機械人搶鏡外，大會主題將是5G和人工智能(AI)兩大領域。



據展覽主辦單位美國消費電子科技協會(CTA)表示，新款機械人將比以往任何時候都更智能、更可愛、更Cool。這些智能機械人來自歐美、日、韓等主力研發機械人大國，包括：



1.陪伴機械人與教育型機機人

機械人Lovot來自日本初創公司Groove X的全新產品。公司創始人是被稱為Pepper之父的Kaname Hayashi，他任職日企軟銀公司時一手創造了人形機械人Pepper，並成為業界的標誌。



Lovot是一款旨在解決人類孤獨感的機械人，其看起來有點像樹懶寶寶，透過可伸縮的輪子移動，並可通過聲音、觸覺和身體動作與用家互動。其使命只有一個：讓你愛上它。



另一個值得期待的陪伴機械人是來自Zoetic AI公司的機械人寵物KiKi，是一個固定在桌面上的夥伴。



2.服務型機械人

從家用的機械人吸塵器到專用於零售店、飛機場等公共場所的商用機械人。LG將在展覽會展示CLOi SuitBot升級版本，它能夠在用家舉起重物和彎腰時支撐其下半身，幫助減輕身體的壓力。



LG新一代服務機械人已升級至更先進的自主導航系統，且強化連接功能，以便連繫電梯和自動門等。



NAVER LABS將展示名為AROUND的帶路機械人，它可以在商場、機場和酒店等大型室內空間提供行走指引。它通過擴增實境(AR)提供導航資訊，並提供高精準度的室內地圖、視覺和傳感器定位服務，能夠提供精確的位置感知功能，以最佳路線引領用家到達目的地。



軟銀的Pepper機械人在2019年將重返CES舞台，並將展示2種不同的機械人如何攜手，加快執行自動化活動。預期將會看到Pepper聯同Simbe Robotics的Tally機械人，一起執行基於零售的任務，展示不同智能技術的互動操作。



CES展覽區值得注意的服務型機械人還包括購物伴侶ShopPal和摺衫機械人FoldiMate(目前還無法幫你撿起掉在地上的衣服)的升級版本，以及來自iRobot和Coral的一些尖端機械人吸塵器。



3.RoboKind的人形機械人Milo

除了用於娛樂、陪伴和服務外，機械人也被用作醫療健康方面。研究人員正利用機械人幫助自閉症兒童、腦退化症患者、以及有特殊需要的人士發展社交技能。



一系列由RoboKind公司創造的機械人，將幫助自閉症兒童發展基本的社交技能。該公司聯手教育工作者和專家，以已驗證的治療方法創建課程。公司稱，面部表情豐富的人形機械人Milo，其設計讓患有自閉症譜系障礙(ASD)的學習者覺得有趣及容易接近。當Milo說話時，胸前的液晶觸摸屏會顯示圖標，幫助孩子更好地理解它所說的話。



4.本田PATH機械人能預測人類行為

日企本田公司2019年將推出更多機械人，大部分是2018年產品的升級版。該公司的ATV是小型自動駕駛汽車，旨在應對複雜的地形或危險的環境，為消防員和救援人員等提供幫助。



公司將利用其PATH(全稱Predicting Action of The Huma，意指預測人類行為)機械人及RaaS(機械人即服務)平台展示其人工智能技術的發展。PATH機械人借助鏡頭和傳感器在人群中穿行。

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