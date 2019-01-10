Apple救業績！內地iPhone 8系列周五起減價

內地傳媒報道，從京東獲悉，由周五(1月11日)凌晨零時開始，京東平台的iPhone8/8 Plus價格將下調至3,999和4,799元人民幣(下同)，較變動前分別減價600元和800元，與蘋果公司官方報價5,099元和5,999元，分別相差1,100元和1,200元。



京東表示，這次減價是按蘋果公司減價，目前看來不是限時促銷，意味iPhone在中國銷售遭遇下滑後，蘋果公司採用靈活價格政策來刺激消費者購買意慾。

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