直接從商家倉庫提貨配送　亞馬遜明搶快遞公司生意

外媒報道，全球最大電商平台亞馬遜將推出自己的配送網絡，商品直接送遞給消費者，擺明搶快遞公司Fedex及United Parcel的生意。



亞馬遜最近新推出的送貨上門服務Amazon Shipping，推廣至洛杉磯及倫敦兩個試點城市以外的區域。之前外媒已曾報道，亞馬遜會從商家的倉庫取貨，然後直接配送到買家手裏。這種「點對點」服務也是源於亞馬遜希望建立起自己的配送網絡，處理網站上出售的數百萬件商品。



亞馬遜發言人表示，公司一直致力於採取創新方法，來支持在亞馬遜上出售商品的中小型企業，包括測試配送項目，來幫助這些企業將包裹快速穩妥地送到顧客手中。



現時亞馬遜速遞包裹費用是會綜合數費。Fedex送貨上門的附加費是每個包裹3.6美元，UPS則是每個包裹3.8美元。這差不多就佔每單配送費用的40%以上了。根據最近公開的數據，Fedex及UPS單次包裹配送的費用分別是8.81美元以及8.71美元。



這兩家快遞公司還會收取燃油附加費，依據市場價格會不斷波動。目前本周單次送貨上門附加費分別是6.75%以及7%。過去兩年內，UPS還會在節假日購物高峰期收取附加費。



在許多情況下，這些零零碎碎的附加費可佔快遞費的30%以上。一位看過亞馬遜配送收費情況的商家表示，亞馬遜的收費平均要比UPS及Fedex低10%。



亞馬遜強調服務主要是將包裹配送到消費者家中，而不是企業。對於亞馬遜有踩過界搶生意之嫌，UPS和Fedex發言人均拒絕置評。

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