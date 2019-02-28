東亞股價兩日瀉近9%　券商狂踩

由李國寶任主席的東亞銀行(00023)公布全年業績後，即遭多間券商唱淡，拖累股價周四(2月28日)收市跌2.66%至27.35元，連挫兩個交易日，兩日累瀉8.52%。



券商美銀美林表示，東亞銀行的股東權益回報率(ROE)疲弱及估值不吸引，維持20.8元目標價，意味股價較周四收市仍有23.94%潛在下跌空間。



美銀美林發表報告指，東亞銀行的內地貸款佔其整體貸款高達38%，將繼續拖累盈利增長及資產質素，在非利息收入貢獻相對較低、高成本對收入比率、以及信貸成本增加等因素影響下，料其ROE在2016年至2020年，會持續徘徊於5至6%的低位，故維持「跑輸大市」評級。



摩根士丹利則認為，東亞盈利能力仍低，預計其今年及明年的ROE僅約5至6%，予「減持」評級及目標價22元。



東亞銀行去年全年派息按年削7.81%至每股1.18元。美銀美林指出，股息低於預期是其股價急跌原因之一；花旗則指，派息減少或令部分投資者感到失望，東亞未來缺乏資本回報上揚表現，將會削弱股價上升的動力，予「沽售」評級。



事實上，東亞去年的平均ROE按年大跌4個百分點至6.3%，而單計中國業務則僅錄3%。副行政總裁李民斌解釋，內地經濟及銀行業遇上較大挑戰，加上該行採取去風險策略，令過去中國業務表現受壓，坦言今年集團的ROE水平難升至雙位數。



東亞的中國業務亦顯著萎縮，截至去年底該部分的企業及個人客戶貸款總額為1,496.89億元，較2017年底減少1.4%；客戶存款總額更按年大減14.3%，至1,709.14億元。



該行業績報告資料更顯示，去年底的整體僱員人數有9,796人，較2017年底減少182人，其中中國區人手減6.48%至3,821人。此外，副行政總裁李民橋更透露，該行已接獲香港金融管理局通知，未能成為首批獲批虛擬銀行牌照的機構。



證券界人士稱，東亞去年無法再靠出售業務而增加收益，坦言中國銀行(香港)(02388)、恒生銀行(00011)等同業的基本因素更優勝。



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