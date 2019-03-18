今個清明燒陰司紙小心「領嘢」！皆因......

下月初，清明到，今年拜祭先人燒陰司紙時，小心領嘢！



陰司紙，文雅啲即冥鈔也，即是各孝子賢孫供奉畀先人嗰啲冥通銀行、地府銀行銀紙，幣值包羅萬有，有人仔、有港幣同美元，款式同閣下荷包嗰啲差無幾。



今年燒到人民幣冥鈔時，勸各位小心！事關中國人民銀行周一剛公布《人民幣圖樣使用管理辦法（修訂稿）》，新規首次提出，禁止在祭祀用品上使用人民幣圖樣！仲講明罰則，若違反規定，會由人行或其分支機構給予警告，責令改正，仲會沒收違法所得。



若唔燒人仔冥鈔，燒港幣陰司紙又如何？香港法例定明，任何人未經金管局書面同意而在任何物質上，複製任何香港流通紙幣，即屬犯刑事罪。



金管局講明，申請複製紙幣用途分兩類：第一類係道具銀紙，第二類係用於廣告製作或教學或指引用。啲複製銀紙面積，必須比真鈔細或大20%以上，即係絕不可以一樣Size。



用作道具嘅，發鈔銀行名稱、商標、簽名同「憑票即付」字句必須刪除，正面及背面須印有「道具鈔票」大大隻字，仲要印埋製作公司名，而每一張道具鈔票必須印有編號！



至於廣告製作用途，複製鈔票影像必須以傾斜嘅角度展示，以及明顯咁呈現捲曲或扭曲。至於教學或指引用途嘅，就一定要於複製品中央印住「樣本」字眼，複製工具包括底片、印版等更須於一年內銷毀。



就係執得咁嚴，所以有冇發覺本地冥鈔比較少港幣！仲有，金管局講明自己無權處理複製外幣嘅申請，仲話如欲複製外幣，請留意有關地區法律法規，自行評估風險咁話。今個清明向先人孝敬咩幣好？睇閣下去邊度拜祭囉。

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