合和實業股東通過私有化計劃

香港老牌地產商合和實業(00054)去年底獲大股東胡應湘家族提出私有化，每股私有化作價38.8港元，涉及金額212.56億元。私有化議案今日(21日)獲大比數通過。股份將於5月3日撤銷上市地位，公司股價周四收報37.9元，升4.12%。



於股東特別大會上，私有化議案經合共持有約6.8億股(佔已發行股份約78.34%)的一眾股東參與投票表決。其中，贊成的股東共佔6.65億股(佔有份投票股份約97.86%)；而反對的股東則佔1,452萬股(佔有份投票股份約2.13%)。



據早前其私有化通告，合和已發行股本約8.68億股，以主席胡應湘家族為首的財團要約人一致行動方持股3.2億股，佔已發行股本約36.93%。而包括胡應湘兒子胡文新在內的非財團要約人一致行動方等其餘股東，則持有或實益擁有5.47億股，佔已發行股本約63.07%。



值得注意是，合和第二大股東資產管理公司Southeastern早前已表態不反對，該基金持有公司約6.99%股份。



合和解釋，進行私有化主要是由於股份流通量長期處於低水平，又指集團正就合和中心二期、皇后大道東153至167號及山坡臺建築群等開發中的地產項目，投入大量資源，將涉及很大開發和監管批准風險。加上股份較資產淨值長期有折讓，市場過往並未公平反映這些表現。



截至去年9月底止，合和每股資產淨值60.21元，意味每股私有化作價較其折讓約35.55%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm