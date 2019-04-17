調查：七成「無樓族」冇上車打算！

香港「無殼蝸牛」無意置業？有調查指出，市民普遍預期香港樓價續升，惟現時約6成港人仍未擁有物業，而當中竟高達7成人表示暫時無上車置業打算，反映市民對買樓置業的需求逐減。



星之谷按揭轉介在4月中，委託香港大學民意研究計劃訪問502名香港市民，當中僅有6%人表示計劃買樓，另有21%人會期望樓價跌20%至40%才考慮入市。



星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，不少無意置業的人已轉為以租住方式建蝸居，惟長期租樓開支頗大，在樓市暢旺下600萬元以下住宅放盤大幅減少，建議市民在財政許可的情況下積極考慮置業。



另外，有44%的受訪者估計未來半年樓價升幅近一成，有近兩成人更估其升幅可高達二至三成。莊錦輝認為，市民看好樓市主要因為中美貿易談判取得進展、美國聯儲局有機會減息、股市表現向好帶來財富效應等一連串利好消息推動下，令市場更憧憬未來樓市做好。



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