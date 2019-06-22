6月二手私人住宅成交登記料創4個月新低

中原地產研究部指出，6月截至19日，二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得2,139宗，總值196.7億元。預測整月登記約3,200宗及290.0億元，將較5月的4,614宗及447.6億元，分別下跌30.6%及35.2%，創4個月新低。



該公司高級聯席董事黃良昇指出，數字反映5月份中美貿易戰惡化，不少買家抱觀望態度，二手交投回軟；而近日香港社會動盪，加上新居屋超額認購凍結購買力，相信二手市道持續放緩。



至旗同期一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得777宗，總值98.6億元。預期整月約有1,000宗及120.0億元，將較5月的3,208宗及325.7億元，分別下跌68.8%及63.2%；數字將自2018年12月的386宗及113.3億元之後，創6個月新低。



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