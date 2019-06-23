陳鳳珠：內地房地產市場或會出現整合期

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，中美元首將於下周召開的二十國集團(G20)會議會晤，市場憧憬雙方再度就貿易議題作出討論，或有機會降低美國對內地貨品全面徵稅的機會。



另外，美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，主席表示未來減息的因素已加強，且政策聲明亦刪除了判斷下一步利率行動時的「保持耐心」字眼，並承認通脹低於當局2%的目標。除此之外，當局更表示首要目標是維持經濟擴張，雖然暫時尚未真正討論未來減息規模，但會根據經濟數據及風險而調整政策。市場預期聯儲局下次議息時將會宣布減息，且今年有機會減息兩至三次，由於環球央行普遍實施寬鬆的貨幣政策，或有利投資氣氛。近日港股重返28,000點關口以上，成交開始增加，留意港股短線能否企穩50天及100天線約28,500點水平。



內地5月份70大中城市新建商品住宅價格指數按年上升10.7%，連續44個月錄得升幅，而按月則上漲0.7%，連漲49個月，且升幅有所擴大。當中四大一線城市的5月份新建商品住宅銷售價格指數按年均錄得上升，其中以廣州的升幅最為顯著，按年增加12.2%；而二線城市的新建商品住宅及二手住宅銷售價格亦按月持續上漲。早前內地對部分樓價升勢過急的城市作點名預警，反映內地堅決落實一城一策、因城施策的措施，料內地房地產市場走勢將保持平穩。



不過，近日有銀行因內房貸款而作減值損失，或反映部分內地小型房企經營困難，加上近期內地融資情況略為收緊，尤其對中小型企業的放款趨向審慎，料部分小型企業的資金情況或惡化。其實，內房主要以快速周轉以獲取現金流，且負債一直較高，過往內房或透過發行債券集資，惟近兩年不少內房的債務陸續到期，倘若未能發債再融資，或有機會增加內房企業的財政壓力，影響內房的發展。估計大型房企的融資渠道相對多元化，優勢會逐步顯現，料內地房地產市場或會出現整合期，並汰弱留強，因此大型房企的市佔率將有機會進一步擴大。

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