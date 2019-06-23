曜熊理財：中國基金未來表現遜色

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局宣布維持聯邦基金利率目標區間在2.25至2.5厘之間不變。此前市場普遍預計，聯儲局6月很可能按兵不動。部分聯儲局委員認為有更好的理由採取更多寬鬆措施，並指降息合理。



聯儲局尚未真正討論未來降息的規模，降息將取決於未來的資料和風險前景。聯儲局還希望看到更多的資料，聯儲局只會對真實、持續的趨勢作出行動，而不是單次事件。如有必要將通過降息以支撐經濟增長的信心，屆時還可能會調整縮表政策。



聯儲局降息的預期愈來愈高，人民幣匯率近日回升，預計未來可保持穩定。聯儲局在7月底例會上降息的可能性高達80%，今年內降息的概率接近100%。如果聯儲局轉入降息通道，強美元格局無疑難以維持，人民幣匯率所承受的外部壓力將大幅降低。



中美兩國恢復談判，中美矛盾本質上是守衛美國霸權與中國崛起之間的矛盾，是美國企圖遏制中國而引發的摩擦衝突，中美貿易戰是美國遏制中國戰略發展的必經階段，情況如同一百年前的德國。



中美貿易戰是一場持久戰，談判是一個階段，不能解決根本問題，就算中美達成協議，只表示中美貿易戰進入新階段。特朗普政府在《國家安全戰略報告》中提出經濟安全是國家安全。中美兩國元首談判不能改變基本因素，中國基金未來一至兩年表現將較以往遜色。



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