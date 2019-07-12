「經」脈盡碎：政治不穩　移民查詢飆5倍

香港政治環境不穩激發港人移民意欲趨增。有移民顧問直指，單計其公司在6月份接獲有關移民的查詢，按月急增3至5倍，而確實申請亦多了1倍，並預期相關情況，至少到今年底仍會持續。



寰宇移民顧問總監劉碧琪指，近期移民查詢和申請數字上升，與香港政治事件深化，多了人感到移民是一條出路有關。



她觀察到，港人較多申請移民去葡萄牙或台灣，原因是兩地移民所需的金額門檻較低，手續相對簡單，申請時間較短，台灣最快兩至三個月獲批，葡萄牙則要九個月至一年，她預期移民潮以及把資產由香港轉移至海外的趨勢會持續。



羽白資產管理財富管理總監梁彥穎表示，香港政治議題深化影響社會是近一個月的事，講移民、思考移民的人多了，坊間有關移民和海外置業的講座和廣告也有所增加。



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