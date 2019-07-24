黃國英：共創多贏才是正道

美股正在業績期，消息主導之下，經常一日升一日跌。不過星期一炒定科網巨企業績，半導體股又氣勢如虹，指數亦不外如是，大細股分化相當嚴重，市底未如表面上強勁，所以自己的取態傾向保守，稍為減持了股票比重，當中主要是各地交易所。金融市場淡靜難搵食，是貧富懸殊後果之一，屬於世界性趨勢，情況亦愈來愈明顯。



港股方面，本地公司沽壓較重，市場似乎正在評估香港經濟受到政治事件打擊的程度。每次變數，都是財富大轉移的契機，未必一定要跟大隊沽。何況自己主力收租股，短期低潮不會構成嚴重價值破壞，只是揸得實在太多，所以才酌量撤退，而且自己亦不是無限能源，可以長期不斷買買買。遇上新的點子，通常都有需要先行騰出資金。



近來半導體股走勢強勁，自己在這個板塊向來一股都無，對於幾家香港上市公司依舊零興趣，但就會跟紅頂白，在美股甚至南韓台灣吼位加倉，以免被大隊拋得太遠。所以手上剛剛增持的現金，一早已經有出路。全球一體化，資金自由流動，作為投資者，當然不應困死在本地市場。



港股不濟，對自己影響相當有限，反而可能跑贏本地同業，可是股票市場其實不是你死我活的零和遊戲，共創多贏才是正道。當然不會感情用事，要香港真的好自己才會去跟，但減少投入之後，也應該義務打氣，不要像一些長期淡友，跌市興高采烈幸災樂禍。股市勝負只是牽涉少數人的福祉，實體經濟才關係平民百姓，希望香港可以振作。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



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