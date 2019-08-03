【外遊注意】罷工令行程延誤　旅遊保險有冇得賠？專家咁講...

民間發起8月5日全港大罷工，向政府爭取多項訴求，有部分航空從業員已表態響應活動。正值暑假外遊旺季，如罷工導致行程被迫延誤或需更改，旅遊保險是否有得賠？《東網》請來保險比較平台ImSure產品總監高永輝為你解答！



●非所有產品接受「罷工」所導致的損失

旅遊保險普遍涵蓋「行程延誤」保障，大多以現金津貼形式作賠償，惟有部分保險條款未必涵蓋「罷工」兩字，但會用上「工業行動」等字眼，因此有機會不受保，建議購買前向保險公司查詢作實。



●行程延誤少於5小時或無得賠

有部分保單列明承保「罷工」行動，惟一般列明行程需延誤5小時以上方獲賠償，而賠償上限亦各有不同，有個別保險公司則容許受保人航班延誤啟程超過3小時即作賠償。



●部分旅遊保險涵蓋「更改行程」保障

部分旅遊保險會向受保人提供「更改行程」保障，賠償因意外引致額外交通或住宿費用，如市民身處海外工作，突然得悉當地的航空公司工會罷工，令回程航班取消而更改行程延後返港日期，都可以獲賠償。



●遲買保險可能無得賠

港人習慣在出發前一至兩日才購買旅遊保險，惟市民於航空公司罷工新聞傳出後才進行投保，保險公司會列作「已知風險」而拒絕賠償。



●記得保留單據

萬一不幸遇上航班延誤，緊記保留所有有效單據，例如由航空公司發出的航班延誤證明及登機證，以便日後向保險公司索償。



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